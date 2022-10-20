شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوجه بوضع آليات لتفعيل دور أجهزة السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوضع أفكار وآليات عمل جديدة،لتطوير العمل داخل إدارات السلامة والصحة المهنية، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع للوزارة، مع البدء فى تعديل لائحة العمل الداخلية للمركز لتفعيل دوره المجتمعى لنشر مفاهيم السلامة واشتراطاتها وأساليبها داخل المنشآت العاملة فى المجتمع فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده "الوزير" بالديوان العام للوزارة، مع مسئولى إدارات السلامة والصحة المهنية، للإستماع إلى رؤيتهم وافكارهم،موجهًا بسرعة آليات عمل لتفعيل دور "الإدارة"، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، ليقوم بدوره الرائد والفريد على مستوى الجمهورية والشرق الاوسط.

وجاء فى بيان صحفى اليوم الخميس أن الوزير وفى بداية لقائه رحب بالحضور، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير العمل داخل كل قطاعات العمل التابعة لها، ومن المهام الأساسية التى تقوم بها هى تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل فى المنشآت،والتأكد من ذلك من خلال أجهزة التفتيش الميدانية التابعة للوزارة.

واستمع الوزير لمقترحات وآراء مسئولى السلامة والصحة المهنية بإدارات التفتيش التوجيهى، والإدارة العامة للصحة المهنية،وإدارة تأمين بيئة العمل، حول بعض الحلول التى يمكن من خلالها تفعيل دور المركز فى ظل المتغيرات العالمية التى تمر بها كافة البلدان لمواكبة العصر الحديث، ووضع برامج تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى المركز القومى للسلامة على أحدث أساليب وإشتراطات السلامة وكيفية الوقاية من المخاطر، وكذلك تفعيل الدور الرقابى للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على المركز القومى للسلامة والمؤسسات الأخرى العاملة فى نفس المجال.

حضر اللقاء، سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ويوحنا الخراط مدير الإدارة العامة للصحة المهنية، ومحمد خليل الإدارة العامة للصحة المهنية، ومحمود حسن، ونيفين محمود، وأميرة مازن، وسعيد محمد من الإدارة العامة للتفتيش التوجيهى، وإسلام حمدى، وسحر محمد من إدارة تأمين بيئة العمل.