شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكورى بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس جمهورية كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس "جمهورية كوريا"، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما،

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، مثمناً تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، ومعرباً عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة.