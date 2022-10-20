شكرا لقرائتكم خبر عن دينار أموى للبيع بـ مليون إسترلينى.. مزاد لعملة إسلامية نادرة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة إندبندنت إنه سيتم عرض عملة ذهبية إسلامية يقال إنها الأولى من نوعها للبيع في مزاد في وقت لاحق خلال أكتوبر الجاري، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العملة يمكن أن تباع بأكثر من مليون جنيه إسترليني.

يعود تاريخ العملة الذهبية إلى القرن الثامن، وتحديدا وقت حكم الخلافة الأموية من عام 660 إلى 750 م، وعلى الرغم من ان العملات المعدنية من تلك الفترة شائعة إلا أن العبارة العربية المنقوشة عليها نادرة.



العملة 1

وأشارت مجموعة النقود الكلاسيكية التي تنظم المزاد الى ان مصطلح "مادين أمير المؤمنين" كان قيد الاستخدام لمدة ثلاث سنوات، وتقول المجموعة البريطانية إنها أول عملة معدنية من الأعوام 711-712 الموافق للسنة 93 للهجرة تطرح في المزاد.

تشير التقديرات إلى أن العملة المعدنية ستباع بـ 700 ألف جنيه إسترلينى، لكن يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه إسترلينى، وفقًا لـتقديرات الخبراء.

قال ستيفن لويد، المتخصص في العملات الإسلامية في مجموعة النقود الكلاسيكية: "الدنانير الأموية الصغيرة الرائعة.. هي وثائق تاريخية صغيرة وجميلة ونادرة بشكل مذهل."، وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن القطع النقدية "لم تضرب إلا بكميات صغيرة ، وهو ما يتوافق مع ندرتها الكبيرة اليوم".

تشير العملة أيضًا إلى الخليفة الأموي السادس، الوليد بن عبد الملك فتح شمال غرب إفريقيا وإسبانيا وآسيا الوسطى السفلى وبنى المسجد الأقصى في القدس والمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الكبير بدمشق.

وسيتم عرض العملة في مزاد CNG الإسلامي في لندن في 27 أكتوبر.