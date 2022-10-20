شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كبار السن ممن يعانون نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ومساعد وزير الصحة للحوكمة الإكلينيكية أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر، متابعا: على المواطنين رفع الحالة المناعية للجسم في مواجهة الأمراض والالتزام باتخاذ الاجراءات الوقائية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لليوم السابع، إن الأشخاص الأكثر مناعة هم الأكثر قدرة على مواجهة العدوى والأمراض المختلفة بشكل كبير، مشيرا إلي أن نقص فيتامين د وراء العديد من المشاكل الصحية واستكمل أن المستشفيات توفر فيتامين د دافاليندى لرفع الحالة المناعية خاصة لكبار السن.

ودعا الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بعمل فحص شامل للكشف عن نقص فيتامين د حيث تشير العديد من الدراسات إلي أن فيتامين "د" يلعب دوراً حيوياً ومهماً في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وله دور في تعزيز صحة الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

وأوضح الدكتور حسام حسنى أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مستقر للغاية ولكن على المواطن تعزيز صحتة خاصة كبار السن والحوامل والأطفال وتابع: هناك علاقة بين نقص فيتامين د وحدوث مشاكل صحية كثيرة فالمناعة القوية حاجز لصد هجمات الفيروسات والميكروبات ويمكن تفادى نقص فيتامين د بالحرص علي تناولها بشكل منتظم .

وأضاف: الأشخاص الذين لديهم نقص هذا في فيتامين د خاصة كبار السن سيكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع : يساعد علي مكافحة الفيروسات التنفسية وخاصة الكورونا ونقصه يجعل المريض أكثر عرضه للإصابة وخاصة كبار السن، مشيرا إلي أن المهن الطبية تؤمن احتياجات البلاد من فيتامين د بالمستشفيات والصيدليات .