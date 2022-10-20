مشوارك على أد الإيد.. الساعة بجنيه للمواطنين و70 قرشا للطلاب بـ"كايرو بايك"

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة القاهرة مع الشركاء الدوليين، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"؛ لمواجهة الزحام فى منطقة وسط البلد، ونشر ثقافة ركوب الدراجات، وإعادة الرونق الحضارى والجمالى لقلب العاصمة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،

ويعد مشروع "كايرو بايك" أول مشروع لمنظومة مشاركة الدراجات، يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية، كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27).

يعتمد المشروع على نظام يقوم على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، تتيح للمواطنين تأجير الدراجة من محطة وإيقافها فى محطة أخرى، وتدار المنظومة بتطبيق على الموبايل يتيح تأجير الدراجات بأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسى للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض.

وتبلغ قيمة تعريفة ركوب الدراجات للمواطنين جنيها واحد فى الساعة، وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم، بينما تبلغ قيمة تعريفة ركوب طلاب الثانوى والجامعة فى الساعة الواحدة 70 قرشا، وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم، حيث يصل سعر الإشتراك سنويا إلى 600 جنيه، وسيتم تخفيضه لـ400 جنيه لطلاب الثانوى والجامعة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد، منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت وغيرها، ليغطى شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتى والزمالك؛ بهدف تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام بمناطق الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة وتسهيل التنقل فى هذه المناطق ونشر ثقافة ركوب الدراجات.