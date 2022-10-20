شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع التيار الكهربائى عن 26 قرية ومنطقة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة كهرباء كفر الشيخ، بيانا أرسل للوحدات المحلية، فى مختلف أنحاء المحافظة، عن المناطق المستهدفة فى أعمال الصيانة الدورية والطارئة وكذلك زراعة أعمدة إنارة جديدة، وغيرها من الأعمال مما يتسبب فى قطع التيار الكهربائى عن 26 منطقة وقرية فى مختلف الأنحاء، بدء من التاسعة من اليوم الخميس، وحتى تمام الساعة الثالثة عصرًا أو الانتهاء من الأعمال التى ستجري.

وأضافت هندسة كهرباء كفر الشيخ أن المناطق المستهدفة لأعمال الصيانة المركزية اليوم، هى قرية شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وقرية شباس الملح، وجزء من قرية المندورة، بدسوق، ومحطات رى مركز الرياض، وفى قرى الحامول منطقة الإصلاح أ، وب، وقرية 11 الحفير، وفى مطوبس قرية كمسيون شرق وغرب.

وأشارت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أنه سيتم أيضًا فصل التيار الكهربائى عن قرى خليج بحرى بالبرلس، وفى مركز مطوبس، سيتم قطع الكهرباء عن أرض الجمعية، وقرية الفقى وتوابعها، وقرية برمبال وجزء من قرية منية المرشد، وقرية البرانية، وقرية الشاعر وتوابعها، وفى شرق كفر الشيخ، قرية منشئة الشرقية والغربية وتوابعهم، ومحطة مياه الشرب، وفى سيدى سالم قرية الملاحة وتوابعها، وفى مركز قلين، قرية الكردى، وقرية قزمان، وقرية المرازقة وتوابعها.

وقدمت شركة كهرباء كفر الشيخ، اعتذارها للمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائى، اليوم السبت عن فصل التيار فى المناطق المستهدفة، مؤكدة أن فرق الصيانة بالشركة ستعمل على إنهاء الصيانة فى المواعيد المحددة.