شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

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