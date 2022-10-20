شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث تعزيز التعاون مع وفد كبرى الشركات البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع وفد يضم كبري الشركات البلجيكية، برئاسة "هاجر مجدي" المستشار التجاري بسفارة بلجيكا بالقاهرة، تعزيز التعاون فى مختلف مجالات التصنيع.

خلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع، بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعة، وتقليل الواردات وفتح أسواق جديدة لمختلف دول العالم.