شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى العام يتسلمون أجهزة التابلت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية استمرار تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت المدرسى، بعد قيام المدارس بإعادة تعريف الأجهزة بالمنظومة التعليمية ومنصة التعلم LMS، ببنك المعرفة المصرى، موضحة أن منصة التعلم تحتوى على دروس وفيديوهات ومحتوى رقمى ضخم على الطلاب ضرورة الاستفادة منه لتحقيق التفوق، خاصة أنه لا يوجد كتاب مطبوع للصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت المدارس الثانوى إقرار استلام الأجهزة للطلاب، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".

وجاء فى بنود الإقرار"ألتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام.

وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية، بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه، كما ألتزم بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوف يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة".

وكانت الإدارات التعليمية، تسلمت أجهزة التابلت استعدادا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى العام خلال الأسبوع الجارى، حيث، شددت الإدارات التعليمية على أنه لا يتم تسليم الطلاب التابلت إلا بعد دفع ولي الأمر مبلغ التأمين بالبريد المصرى.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستلام أجهزة التابلت كالتالى:

- التوجه إلى مكتب البريد لسداد تأمين التابلت.

- يسداد قسط تأمين جهاز التابلت 105 جنيهات لكل طالب.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ إيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الايصال.

ـ إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

- يتسلم الطالب جهاز التابلت من المدرسة التابع لها.