شكرا لقرائتكم خبر عن هتقضى مشاويرك السريعة بـ70 قرشا.. تعرف على مشروع "كايرو بايك" للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد، اليوم، الخميس، بعدد 250 دراجة، موزعة على 26 محطة، تضم مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شهدت أعمال المرحلة الأولى من المشروع، تخطيط عدد من الشوارع بوسط البلد ورسم مسار معزول بعرض من متر إلى مترين بها، ليتم تخصيصها للدرجات ليسمح للمواطنين السير بهذه المسارات بعيدا عن السيارات، وتم وضع حواجز بلاستيكية بارتفاع 50 سم تقريبا تمنع دخول السيارات بمسار الدرجات، وذلك بطول 2 كم مرحلة أولى.

وتسعى محافظة القاهرة من خلال المشروع، الذي يعد أول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها محافظة القاهرة، إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، وذلك فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

تضم المرحلة الأولى من المشروع 26 محطة بإجمالي 250 دراجة مزودة بأجهزة تتبع GPS، وتكلفة تأجير الساعة جنيه واليوم كاملًا 8 جنيهات، مع إمكانية الدفع من خلال تطبيق إلكتروني أو من خلال البطاقات مسبقة الدفع.

تبلغ قيمة تعريفة ركوب الدراجات للمواطنين جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيها في اليوم، بينما تبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم، حيث يصل سعر الإشتراك سنويا إلى 600 جنيه، وسيتم تخفيضه لـ400 جنيه لطلاب الثانوى والجامعة.

وتتميز منظومة الدرجات الجديدة بربطها بمنظومة إلكترونية مدعمة بتطبيق موبايل والدرجات مدعمة بـGBS يتتبع مسار الدراجة ويمنع من سرقتها، ويحتسب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة.

تعمل محطات الدراجات بالطاقة الشمسية وانترنت هوائى؛ لدعم خدمات تطبيق الموبايل وخدمات الدفع الإلكترونية لتكلفة ركوب الدراجات، ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب)، وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.