شكرا لقرائتكم خبر عن الرسم التوضيحى لغلق كلى لشارع الهرم مع إجراء تحويلات لإنشاء محطة مترو العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة المرور، رسم توضيحى لعملية غلق جديدة لشارع الأهرام فى المنطقة ما بين شوارع أحمد عبد المحسن وسهل حمزة وحتى إنتهاء أعمال محطة مترو العريش، وسط تواجد الخدمات المرورية لرصد أى زحام مرورى للمركبات.





وكشف مصدر أمنى، أنه فى أطار إستكمال تسليم النصف الثانى من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات "الأهرامات غ المريوطية _ العريش – المطبعة – الطالبية- مدكور – المساحة"، وسوف تستلم الشركة المنفذة للأعمال تستلم النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش "المرحلة الثانية" بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الاهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة مايقرب من 70 م لمسافة مايقرب من 650 م فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

ولفت المصدر، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الاهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل إبتداءًا من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الأتية:- - -حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بإستكمال السير بشارع الاهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يمينًا لشارع الشيخ الشربينى "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

- ثم الدخول يسارًا من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

- ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.





أوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت، مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية ووضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.





وشدد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة على قائدى المركبات بضرورة إتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للإتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.







