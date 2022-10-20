شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات المرور قبل غلق شارع الهرم بين شارعى أحمد عبد المحسن وسهل حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع الهرم كليا، أمام حركة المرور، بداية من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام، وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70م لمسافة ما يقرب من 650م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية، ابتداء من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات "الأهرامات – المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية- مدكور – المساحة".

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

-حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام، وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية:

تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى (المطبعة) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين، ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.