شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الأمم المتحدة" للمستوطنات البشرية: محطات كايرو بايك تعمل على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مشروع "كايرو بايك" يعد أول نظام لمشاركة الدراجات في القاهرة، تم تأسيسه لتسهيل حياة المواطنين في المدن وتمكينهم من التحرك بحرية وسهولة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المحطات تعمل يوميا على مدار 24 ساعة.

وأضافت أن ما يقرب من 10 ملايين دراجة تمكن المواطنين من التنقل بحرية في مختلف المدن، واليوم تم إضافة محافظة القاهرة لقائمة المدن التي توفر دراجات للمواطنين للتنقل والحركة، من أجل الوصول إلى كوكب أفضل مستدام، تحقق فيه المدن لسكانها جودة الحياة.

وأوضحت أن فكرة المشاركة بالدراجات، عبارة عن نظام للمحطات يتم إتاحته في أماكن محددة تتيح للمستخدمين قضاء مشاويرهم من خلال الاستعانة بدراجة من إحدى المحطات وإرجاعها لأي محطة أخرى ضمن المنظومة، مؤكدة أنها شكل من أشكال النقل العام المثالي الذي يربط المواطنين وسائل النقل العام الأخرى.

وأشارت إلى أن المشروع أتاح محطات الدراجات بالقرب من محطات المترو، للتخلص من أزمة التكدس والزحام، مؤكدة أن بمجرد خروج المواطن من المترو سيجد الدراجة أمامه ويستخدمها في التنقل دون عناء.

وأكدت أن محافظة القاهرة، أنها بذلت مجهودا كبيرا لتوفير عدد من المحطات والجراجات وعمل الحارات الخاصة بالدراجات لإطلاق المشروع، مؤكدة أن مشاركة الدراجات خطوة أولى نحو تحقيق مفهوم الشوارع المتكاملة، التي توفر أماكن للمواطنين وليس المركبات فقط وتحترم المواطنين وتوفر لهم أماكن للترفيه والمشي.

وأطلقت محافظة القاهرة اليوم الخميس، مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد والذى يشمل تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد بهدف تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام بمناطق الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة لتسهيل التنقل فى هذه المناطق وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات وترك سياراتهم الخاصة مما يقلل الزحام.

وتصل قيمة التعريفة للمواطنين جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وسعر الإشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا ، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيهة لطلاب الثانوى والجامعة.

ويستهدف المشروع تشغيل 500 دراجة على مرحلتين يتم تتبعها بالـGPS؛ لمنع أي سرقات أو تجاوزات، ورصد حركة السير لتقديم خدمة أفضل، موزعين على 45 محطة دراجات تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، فضلا عن أنها مؤمنة بكاميرات المراقبة لإحكام السيطرة عليها في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام؛ لتغطية أحياء وسط البلد، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.