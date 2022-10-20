شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة المصرية لقمة المناخ تنظم أيام موضوعية بالمنطقة الخضراء تماثل الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الرئاسة المصرية للقمة المناخ التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر على أن تضم المنطقة الخضراء نفس الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء، حتى لا يكون صوت الشباب والمرأة والمجتمع المدني والبحثي والمجتمعات المحلية في معزل عما يتم داخل المنطقة الزرقاء من مفاوضات وجلسات.

الامر الذى سيتطلب من وزراء الدول المشاركة بأجنحة في المؤتمر، الى ضرورة ترتيب انشطتهم ومشاركاتهم مع عناوين الأيام الموضوعية لتوحيد الصوت للتنفيذ، وحتى يعرض الجميع ما حققه وما يطمح له على المستوى الوطني، حيث ان الجميع في حرب مع آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أنه خلال المنتدى العربى للبيئة الذى اختتم أعماله أمس الأربعاء اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد دمج موضوع التصحر واستخدامات الأراضي في يوم التنوع البيولوجي، للخروج معا ببعض المقترحات وتقديمها سويا في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 المزمع انعقاده ديسمبر المقبل في كندا، كما دعت المشاركون لحضور يوم الشباب والابتكارات في المنطقة الخضراء.