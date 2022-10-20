شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للمسبوكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

فى البداية اجتمع الوزير محمد صلاح، برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ( مصنع 9 الحربى ) ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة (مصنع 9 الحربي) والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالشركة بدأت بالمسبك الجديد بالشركة (مصنع 9 الحربي)، والذي تم إنشائه لتلبية إحتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية (20) ألف طن، كما تفقد سيادته خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد) ويتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

حرص أيضاً الوزير محمد صلاح، خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير قائلاً " باب مكتبى مفتوح للجميع ومستعد لمناقشة كافة الأفكار البناءة من أجل العمل على تطوير العملية الإنتاجية والنهوض بالإنتاج الحربى".