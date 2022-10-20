شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر ينيب وكيل الأزهر لرئاسة اجتماع المجلس العالمى للدعوة والإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة اجتماع هيئة الرئاسة الثامن والستين بالكويت الفترة من 23-24 أكتوبر 2022 الجاري.

يحضر الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة المجلس يتقدمهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رئيس المجلس، والدكتور عبد الله معتوق المعتوق، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق بدولة الكويت، نائب رئيس المجلس، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد ،نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، نائب رئيس المجلس ،رئيس لجنة الأقليات الاسلامية ، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح ،الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ،رئيس لجنة التعليم والدعوة، ولفيف من علماء الأمة ومفكريها.

يناقش الاجتماع على مدار يومين الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ويأتي في مقدمتها مناقشة تقارير اللجان المتخصصة في مجالات: التعليم والدعوة والإغاثة والشباب والأقليات الإسلامية والإعلام والقدس وفلسطين، بالإضافة إلى بعض المشروعات المشتركة منها تسيير قوافل إغاثية ودعوية وطبية للدول المتضررة، والتي تعاني من الجفاف ، كذلك توفير المنح الدراسية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر، أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة منظمة عالمية غير حكومية يضم في عضويته أكثر من خمسين هيئة ومؤسسة عالمية تعمل في المجال العالمي، ويرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويتخذ من جمهورية مصر العربية مقرا له.