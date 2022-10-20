شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة شرطية بإسبانيا: ناقشنا بأكاديمية الشرطة كيفية مواجهة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ايفاكوترس كاريرا كبير مفتشى الشرطة الوطنية بإسبانيا، خلال مشاركتها فى دورة تدريبة عن مكافحة العنف ضد المرأة بأكاديمية الشرطة المصرية، أن الهدف من الورشة أن تكون ورشة تفاعلية بحيث يتم فيها مناقشة قضايا حدثت بالفعل، أو مناقشة أحداث من المحتمل أن تحدث وطرق مواجهة تلك القضايا.

ونظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسئولى إنفاذ القانون وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة فى إطار تنمية مهارات العنصر البشرى فى شتى مجالات العمل الأمني.