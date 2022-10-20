سحب ركامية وأمطار رعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مصر الوسطى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة ورعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال ووسط الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة ورعدية أحيانا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تمتد السحب لمناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء مع تقدم الوقت.