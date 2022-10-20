الطقس في أسبوع..برودة ورياح وظاهرة مسيطرة بنسبة 40% بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من الخميس 20 أكتوبر وحتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، على كافة الأنحاء.

الخميس 20 أكتوبر

فرص سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتشهد جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد، فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية، بنسبة 40%، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

الجمعة 21 أكتوبر

أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

السبت 22 أكتوبر

أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

الأحد 23 أكتوبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الاثنين والثلاثاء 24 و25 أكتوبر

نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.