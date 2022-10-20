شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تكون رعدية، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.