مدحت بركات: «مصنع الرمال السوداء إنجاز مصري جديد يدعم الاقتصاد القومي ويوفر العملة الصعبة»

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن مصنع الرمال السوداء، في محافظة كفر الشيخ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إنجاز جديد ضمن المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية.

وأضاف بركان، أن مشروع الرمال السوداء يعد إنجاز في مجال الصناعة والمجال الاقتصادي، بخلاف أنه سوف يوفر مئات الآف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

وتابع رئيس حزب أبناء مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعمل في كافة المجالات من أجل دعم الاقتصاد المصري، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد ازمة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على كل دول العالم.

وواصل مدحت بركات في تصريحاته أن الرمال السوداء أحد الكنوز والثروات التى قررت مصر استغلالها والاستفادة منها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومي، وتوفير العملة الصعبة، عن طريق تصديرها إلى الخارج.

وأكمل رئيس حزب أبناء مصر أن المنطقة الشاطئية بين رشيد ودمياط، تحتوي على كنوز مدفونة وآن الأوان لاستخراجها، خاصة أن الرمال السوداء تحتوي على نسبة من المعادن الاقتصادية الهامة مثل "إلمنيت – زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت".

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، قال خلال كلمته أثناء افتتاح مصنع الرمال السوداء: "فيه مسار نجحنا فيه واتشكلت، والكلام دة للقطاع الخاص المهتم الجزء دة لأن دراسات الجدوى وفرت العمل في المشروع وطلب السوق العالمي كبير جدا يلبي أي منتج هتطلعه يتبقى جزء في القيمة المضافة التي طرحت، وفيه خامات ملهاش قيمة مضافة ولكن فيه خامات أخرى هتطلع شغل هيكلف كتير وخبرات كتير".

وتابع الرئيس السيسي خلال حديثه: "البيانات المتاحة للمشروع تتاح للكل اللي عايز يشتغل في المشروع، فاضل نعمل المشروع الكيلو بياخد سنة تقريبا وبنتكلم في 400 كيلو ولو فرضا فيه شركة واحدة هتشتغل 400 سنة ولو 10 شركات هنشتغل 40 سنة، وفيه فرصة حتى على ضوء المؤكد حاليًا وممكن نعمل مصنع واتنين وتلاتة وأربعة سواء شركات القطاع الخاص أو شراكة مع الدولة جاهزين فالمشروع يكلف 4 مليارات جنيه".