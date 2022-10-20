الحكم على 4 متهمين بقتل مواطن فى مدينة نصر.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل شاب بمدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدسات"، وسلاحًا أبيض "سكين"، وقصدوا المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا بع حتى قام الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه أنف البيان.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أعمل سلاحه الأبيض بعنق المجني عليه حال تواجد المتهمان الثالث والرابع معهما على مسرح الجريمة يشدان من أزرهما فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.