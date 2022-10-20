تحويلات مرورية هامة.. غلق جديد بشارع الهرم للانتهاء من أعمال المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق شارع الأهرام في المنطقة ما بين شوارع أحمد عبد المحسن وسهل حمزة، بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 21/10/2022، حتى الانتهاء من أعمال محطة مترو العريش.

جاء ذلك في إطار استكمال تسليم النصف الثاني من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، الذي يتضمن محطات الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، والمساحة.

وتستلم الشركة المنفذة لأعمال النصف الثاني من موقع محطة مترو العريش "المرحلة الثانية"، بداية من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة مايقرب من 70 م، ولمسافة ما يقرب من 650 م في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

ويستلزم الامر إجراء غلق كلي لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية، حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، يتم الدخول يمينا لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين، ثم الدخول يسارا من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة، ثم الدخول يسارا بشارع سهل حمزة وصولا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولا إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة، التي قامت بنشر اللجان المرورية ووضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بقائدي المركبات بضرورة اتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادي التكدسات.