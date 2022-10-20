شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: غدا إضراب شامل ويوم غضب في كافة المحافظات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية في الأقاليم الشمالية، الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كافة الضفة الغربية غدا الخميس، حدادا على روح الشهيد البطل عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، الليلة، إلى تصعيد المواجهات في كافة نقاط التماس بمحافظات الفلسطينية، وفاء للشهداء، وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني.

استشهد، الليلة، المطارد الفلسطيني الشاب عدي التميمي، منفذ هجوم حاجز "شعفاط"، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لدى مُحاولته تنفيذ عملية أخرى، عند بوابة مُستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي واحدة من أكبر المُستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شرق مدينة القدس.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي وابلًا من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة، لدى محاولته الواضحة تنفيذ عملية أخرى، من مسافة الصفر، تكرارا لهجوم "شعفاط"، ما أدى إلى استشهاده.. وقام جنود الاحتلال باحتجاز جثمانه.

وكان الشاب قد نفذ قبل 10أيام عملية إطلاق النار عند حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة، وهو ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية عمرها 18 عامًا.. وحاصر الاحتلال المخيم أياما متواصلة، ونفذ مداهمات للبحث عنه دون جدوى.