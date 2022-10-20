شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 20/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:38
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:57
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:28
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:49 م
موعد صلاة المغرب 5:16 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:20
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:43 م
وقت صلاة المغرب 5:11 م
وقت صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:32