شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الهرم كليًا ما بين شارعى أحمد عبدالمحسن وسهل حمزة بسبب أعمال المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة، استكمال تسليم النصف الثانى من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات "الأهرامات – المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية- مدكور – المساحة" .

وأعلنت المحافظة، أن الشركة المنفذة للأعمال سوف تستلم النصف الثانى من موقع أعمال محطة مترو العريش ( المرحلة الثانية ) بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة ما يقرب من 70 م لمسافة ما يقرب من 650 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية، مما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل إبتداءاً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لرفع أى عوائق، وإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الأتية:-

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بإستكمال السير بشارع الاهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية و وضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة إتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للإتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادى التكدسات.