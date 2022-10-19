بعد إطلاق نسك.. أرخص عروض السفر لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في موسم العمرة الحالي، أسعارا مخفضة للراغبين في أداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب إعلان منصة نسك السعودية، برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، بدون الضريبة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس.

ويرصد "الخليج 365" أرخص العروض المقدمة للسفر للعمرة على النحو التالي:

أولا: برنامج 12 يوم

- مدة البرنامج 12 يوما بسعر 18 ألف جنيه فقط.

- السعر يشمل (التأشيرة - تذاكر الطيران - الانتقالات - الإقامة - الانتقالات من المطار وإلى الفندق - انتقالات من الفندق للحرم متوفر مندوب طوال الرحلة).

- السعر للشخص في غرفة رباعي.

- هذا العرض مقدم لأول 100 شخص يحجز مبكرا.

- موعد السفر لأول رحلة يوم 26 أكتوبر الجاري.

- السكن في فنادق 4 نجوم (أجياد مكة - ضيافة الخير- الأراضي المتميزة).

ثانيا: برنامج 15 يوم

- 23.300 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة رباعي) شاملة تذاكر الطيران.

- 24.600 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثلاثي) شاملة تذاكر الطيران.

- 25.400 ألف جنيه لمدة 15 يوما (غرفة ثنائي) شاملة تذاكر الطيران.

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة أسهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة.

أسعار تذاكر مصر للطيران

- القاهرة/جدة/القاهرة بسعر يبدأ من 6400 إلى 6600 جنيه.

- القاهرة /المدينة المنورة/ جدة – القاهرة بسعر يبدأ من 6650 إلى 6950 جنيهًا.

أسعار تذاكر الطيران السعودي

- القاهرة/جدة/ القاهرة بسعر 5413 جنيها.

- القاهرة/ جدة/ المدينة/ القاهرة بسعر 5931 جنيها.

- القاهرة/ المدينة/جدة/القاهرة بسعر 7002 جنيها.

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