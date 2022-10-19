مترو الخط الرابع.. الجيزة: غلق شارع الأهرام في هذا الاتجاه بدءا من الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تسليم النصف الثاني من موقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية- مدكور-المساحة).

وقالت المحافظة في بيان، إن الشركة المنفذة للأعمال ستستلم النصف الثاني من موقع أعمال محطة مترو العريش (المرحلة الثانية) بدايةً من شارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع سهل حمزة بمسافة مايقرب من 70 م لمسافة ما يقرب من 650 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية، مما يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 21/10/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لرفع أي عوائق، واتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور بمحيط الأعمال.

لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية يتم الدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى (المطبعة) حتى تقاطعه مع شارع خالد أمين.

ثم الدخول يساراً من شارع خالد أمين واستكمال السير وصولاً حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللجان المرورية ووضع الإشارات الضوئية بتقاطع شارع العريش مع شارع خالد أمين لتنظيم حركة المرور بنفس الموقع وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة إتباع تعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشادهم للاتجاهات الجديدة بمحيط الأعمال ولتفادي التكدسات.