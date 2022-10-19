السيسي لقائد الكراكة "تحيا مصر" بتقبض كام؟ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الكراكة البحرية "تحيا مصر" التي تعمل في مشروع الرمال السوداء، بسؤاله: "أنت بتقبض كام؟"، وابتسم قائد الكراكة بعد سؤال الرئيس السيسي.

وتفقد الرئيس السيسي، الكراكة تحيا مصر، على هامش افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الكراكة البحرية، وذلك برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من القيادات المسؤولة عن المشروع.

وشهد الطريق الدولي الساحلي بالبرلس، صباح الأربعاء، أعمال نقل الكراكة "تحيا مصر"، من بوغاز البرلس إلى مصنع الرمال السوداء، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء مجدي الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا مرئيا يتضمن شرح مفصل عن الرمال السوداء خلال جولته التفقدية لمجمع المصانع.