غدا.. "التنسيقية" تنظم جلسة نقاشية عن الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرا، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي.

وأعلنت عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن الورشة تتناول عدة محاور رئيسية منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.

وتطرح الجلسة عدة أسلئة للنقاش، منها: "كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"

يدير الجلسة كل من محمد عبدالعزيز وطارق الخولي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك من أعضاء التنسيقية في الجلسة كل من: فيولا فهمي، أسامة بديع، زكي القاضي، محمد نبيل، ماجد الفقي، أحمد مقلد، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان وأحمد حمامصي.