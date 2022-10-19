"صاحبه قتله بسبب موبايل".. لغز العثور على جثة شاب وسط بركة دماء بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة فى إحدى الشوارع بمدينة نصر وضبط مُرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتولا طعنا بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المجني عليه وصديقة بسبب ملكية هاتف محمول.

وأضافت التحريات، أنه أثناء سير المجني عليه في الشارع محل الواقعة قابلة المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الهاتف المحمول فتطورت لمشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتيادة الى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.