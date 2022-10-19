شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكرم المهندس الراحل أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التى بذلها خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري فى مصر.

كما كرم سويلم الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة الفنية لتحكيم مسابقات الإسبوع وخبير الرى والصرف والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه.

كما كرم سويلم اسم المهندس الراحل أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين والذى وافته المنية إثر حادث أليم قبل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، مشيداً بجهوده علي مدي سنوات خدمته بالوزارة وخاصة فى تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كما كرم سويلم عدد من الأساتذة المتفرغين بالمركز القومى لبحوث المياه ، مشيداً بمجهوداتهم في خدمة البحث العلمى ودعمهم لشباب الباحثين بالمركز.

وإستعرض سويلم خلال حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه أهم مخرجات جلسات الإسبوع وعلى رأسها إطلاق "وثيقة اعلان القاهرة" التى تهدف لدعم البلدان التي تُعاني من ندرة المياه للوفاء بالتزاماتها لعام 2030 ، وإعلان رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لآليات دعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه وخارطة الطريق للتنفيذ ، وعرض فعاليات "يوم المياه" و "جناح المياه" ضمن مؤتمر المناخ القادم ، وبدء التحضير للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا بمعرفة مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه ، وإستعراض التقدم المحرز نحو تجربه المبادئ التوجيهية لتحسين استخدام المياه فى الزراعة بمعرفة الجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية ، ودعم "منتدى الإستثمار للاتحاد الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط" للأمن المائي في أفريقيا وحوض البحر المتوسط والسعى لتحسين تمويل مشروعات المياه وسياسات الإستثمار ، وبحث إنجازات "منتدى المهنيين الشباب الأفارقة" ، ودعم الإستخدام الفعال لموارد المياه من خلال المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.