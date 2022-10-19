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غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: مفيش وقت نضيعه

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ.. ويؤكد: مفيش وقت نضيعه.. الرئيس السيسى: موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة.. وتكلفة مجمع المصانع 4 مليارات جنيه.. مصر تمتلك أحد أكبر احتياطيات الرمال السوداء.. 5 مليارات طن من الرمال السوداء.. عوائد مشروع البرلس 6 مليارات دولار.. ويوفر 5 آلاف فرصة عمل".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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