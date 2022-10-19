شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" يستعرض أخطر تحقيق نشره الخليج 365 عن الرمال السوداء قبل 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ لتحقيق حلم المصريين الذى طال أكثر من 90 عاما، استعرض برنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أخطر تحقيق استقصائي نشره موقع ”الخليج 365”، قبل 10 سنوات، ويتحدث فيه عن الرمال السوداء ويكشف أهمية الرمال السوداء باعتبارها ثورة مصرية تخرج للنور تحتوى على 41 عنصرا تستخدم في صناعة المواد النووية والطائرات والصلب والعربات.

وقال التقرير الذى نشره برنامج "اليوم"، أن "موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة"، لكن بسبب غياب الإرادة السياسية والحقيقية على مدار هذه العقود من الزمن لم يتم تنفيذ هذا المشروع، إلا عقب تولى الرئيس السيسى الحكم وبدء فى إزالة كافة العقبات والتحديات ليتحول المستحيل لحقيقة يلمسها الجميع.

الآن وبعد مرور الزمان جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ليحمى الذهب الأسود بعد عشرات السنوات من الأحلام ومئات الابحاث والاستغاثات لحمايه الرمال السوداء واستغلالها لتصبح واحدة من أهم الثروات المصرية، والذى كشف الخليج 365 فى تحقيق استقصائى من قبل تفاصيل نهب وسرقة هذه الثروة القومية.

وعقب الافتتاح الرسمى اليوم أعاد الخليج 365 نشر التحقيق الإستقصائى عن الرمال السوداء وكيف كانت تتعرض هذه الثروة القومية للنهب والسرقة.