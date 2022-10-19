أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على البلاد، خلال فترتي الليل والنهار، مع انحسار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذلك جاء نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق الجنوبية للبلاد.

وتابعت منار:"باقي مناطق الجمهورية تتلاشى عليها فرص سقوط الأمطار وتشهد أجواء خريفية مستقرة".

وأشارت إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 28 - 29 درجة مئوية، ما يعني أن الأجواء مائلة للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أجواء معتدلة الحرارة على مناطق السواحل الشمالية للبلاد، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل تبقى الأجواء لطيفة مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ما يسبب الإحساس أكثر بالأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة، لكن بصفة عامة هي أجواء مستقرة تنحسر فيها فرص سقوط الأمطار فقط على السواحل الشمالية الغربية، على أن تستمر هذه الأجواء حتى نهايات الأسبوع الجاري، ومطلع الأسبوع المقبل، ومع الأيام المقبلة تقل فرص سقوط الأمطار.