بتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة شاملة لمحافظة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بإطلاق العديد من المبادرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، أول قافلة شاملة بمحافظة سوهاج، تحت شعار(ستر وعافية) وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتضم القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل بداخلها القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية، يأتي ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

يأتي ذلك بمشاركة عددٍ من كيانات التحالف الوطني وأعضائه حيث يتم تنفيذ القافلة بمشاركة كل من مؤسسة العربي للتنمية مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بهية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة أبو العينين وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية الأورمان ومؤسسة كير مصر والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبمشاركة جامعة سوهاج، وبدعم من محافظة سوهاج من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.