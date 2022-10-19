​بسام راضي ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك" صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.