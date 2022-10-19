السيطرة على حريق داخل مخزن في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في بولاق الدكرور، وتم إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل مخزن بمنطقة بشارع علي سلامة من شارع الجمعية بأبو قتادة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.