الداخلية تواصل مشاركتها الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظات (بورسعيد – كفرالشيخ – البحيرة – الشرقية – المنوفية – المنيا – سوهاج)؛ حيث تم إهدائهم (عصا بيضاء) كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".

كما تم تنظيم احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"، بمقرات (نادى ضباط الشرطة) حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).

وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.