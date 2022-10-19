شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: مشروع الرمال السوداء يضم 6 مصانع ويوفر 6 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ حلم للمصريين وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن المشروع بدأ من 3 سنوات ولكن أبحاثه موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، مشروع الرمال السوداء سيعظم الدخل القومي للدولة لمصرية، قائلا: "عندنا مسئولية قومية تتحقق في الجمهورية الجديدة، ومساحة هذا المشروع بها مجمع للمصانع وهم 6 مصانع متجاورة".

وتابع: "الارادة السياسية هي من حولت حلم استغلال الرمال السوداء الى حقيقة، وهذا المشروع يوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة"، مؤكدا أن المشروع سيحقق زخم اقتصادي يعود على الاقتصاد وسيشارك في صناعة مواد كنا نستوردها من الخارج، لافتا إلى أن 80% من حجم العمالة من ابناء كفر الشيخ والمشروع ضخم ويعتبر بترول جديد للدولة.