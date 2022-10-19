شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان رئيسا فخريا للاتحاد العام للصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، رئيسا فخريا للاتحاد.

وفاز مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب، وخالد ميرى بمنصب الأمين العام، وحاتم زكريا بمنصب الأمين المالى.

وجاء نواب رئيس الاتحاد، عبد الله البقالى وعبد الله الجحلان وعدنان الراشد وأميرة محمد والصادق الرزيقى ومحمد الحمادى، والأمناء العام المساعدون : عابى فارح ومحمد شبيطة وموسى بهلى وراشد الحمر ويوسف القصيفى وعبد الله حدى .

أسفرت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى أجريت اليوم الاربعاء، على هامش المؤتمر العلم الرابع عشر عن فوز مؤيد اللامى وحاتم زكريا وخالد ميرى و عبد الله البقالى و عدنان الراشد.

كما فاز بعضوية الأمانة العامة كلا من عبد الله الجحلان وأميرة محمد وراشد نبيل و محمد الحمادى وعابى فارح وعبد الله حدى والصادق الرزيقى ومحمد شبيطة وموسى بهلى ويوسف القصيفى.

يذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذي يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمي نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، و عبدالوهاب الزغيلات لرئاسة لجنة الحريات للمرة الرابعة علي التوالي.

وقال عبدالوهاب الزغيلات، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنهم سوف يعملون من خلال لجنة الحريات علي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لدعم الحريات الصحفية من خلال استراتجية لدعم الصحفيين والوقوف علي آخر المستجدات التي تواجه الصحفيين في كل الأقطار العربية.