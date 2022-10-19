تعليم القاهرة تقرر تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين مستـوفى برامج التدريب

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قرارا بشأن اتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استـوفـوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على وظيفة معلم أخصائي والبالغ عددهم 14.

وأكدت منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 2022 الشهر التالي لموافقة اللواء محافظ القاهرة رقم 6789 بتاريخ 13 /2022/10، مع ضرورة استدعائهم بخطابات مسجله على عناوينهم لاستيفاء مسوغات التعيين من حيث المؤهل والرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، مع التأكد من أن المعينين على رأس العمل حتى تاريخه، مع إلغاء العقود السابق تحريرها لهم كمعلمين مساعدين وعدم إبرام أى عقود جديدة إلا بعد الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.