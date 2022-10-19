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نائب رئيس اتحاد العمال: افتتاح مصنع الرمال سوداء يسهم فى امتصاص مزيد من البطالة

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القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، رحلة جديدة فى مشروعات التوسع فى مجالات تحسين الاقتصاد المصرى، والتى ستسهم فى امتصاص مزيد من البطالة من خلال توفير فرص عمل.

 

وأضاف البدوى، لليوم السابع،: أن أى مصنع جديد ينشأ على مستوى الجمهورية يسهم فى النهوض بمستوى وتطوير الاقتصاد، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى تكرار مثل تلك الافتتاحات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطنى لن يكون له دور حقيقى إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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