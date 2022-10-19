شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: مصر تسعى لإنقاذ مليار طفل فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة البشائر السودانية إن مصر تسعى لانقاذ مليار طفل خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لذا قامت باستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ Cop27 لبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة ورصد التمويل اللازم لمعالجة آثارها، وذلك في إشادة بدور مصر وأهمية القمة المرتقبة فى نوفمبر المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالاحتباس الحراري يؤدى إلى زيادة تكرار وشدة حالات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف وكذلك الفيضانات، إلى جانب تضاعف فى موجات الحر المضرة بالزراعة والقاتلة للإنسان.

وقالت الصحيفة السودانية "يقع الأطفال فى قلب الأخطار المتعلقة بتداعيات تغير المناخ المتفاقمة، وهو ما يهدد مستقبل وحقوق أكثر من مليار طفل عبر العالم".

وبدأ العد التنازلى للقمة الدولية المنتظرة فى شرم الشيخ، التغيرات المناخية COP27، والتى ستنعقد من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، وتتجه أنظار العالم نحو القارة الأفريقية التى تعد من أكثر مناطق العالم تضررا من الانبعاثات التى أدت إلى ظاهرة التغيرات المناخية وما نجم عنها من تصحر وجفاف وفيضانات وأعاصير فى البلدان القارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته للعالم للمشاركة في قمة المناخ COP 27 بمصر، وذلك خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدًا أن القاهرة ستطرح خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، بحيث يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزًا إفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك بدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم.