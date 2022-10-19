بينهم 28 تاجر مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، و25 قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 28 متهمًا لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7362 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.