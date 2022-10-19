الداخلية تكشف سبب توزيع أوراق ملونة على السيارات بمنطقة الرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشورات ببعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام إدارة المرور بتوزيع أوراق فارغة بألوان مختلفة على السيارات بمحيط منطقة الرحاب بمحافظة القاهرة، وسؤال البعض عن سبب ذلك.

بالفحص تبين قيام أحد المكاتب الاستشارية للنقل وطرق المرور "T.H.T" بإجراء دراسة عن الأثر المروري لأحجام حركة السيارات بأحد الميادين بمدينة الرحاب والمحاور المؤدية إليه باستخدام تلك الكروت الملونة، وذلك تمهيداً لتركيب إشارات ضوئية بما يحقق السيولة المرورية وخدمة المواطنين، وأن دور الإدارة العامة لمرور القاهرة يقتصر على تيسير مهمة المكتب الاستشاري المشار إليه.