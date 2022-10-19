بعد تداول فيديو ضبط مالك ومدير صيدلية تعدى على أحد الأشخاص من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدقهلية.

كان مركز شرطة بلقاس، بمديرية أمن الدقهلية، تلقت بلاغًا من (إحدى السيدات – نجلها، مقيمان بدائرة المركز)، قدمت الأولى مقطع فيديو على هاتفها المحمول يتضمن قيام (مالك ومدير الصيدلية محل عمل نجلها، مقيم بدائرة المركز) بالتنمر والتعدي على نجلها بالضرب دون حدوث إصابة وتهديده بالتعدي عليه، كما أضافت أن نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم التقابل مع المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.