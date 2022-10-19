شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم حلوان: مصنع الرمال السوداء إضافة مهمة لخدمة الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تتواجد تلك المعادن بتركيزات اقتصادية ومن أمثلة تلك المعادن الالمنيت، الجارنت، والمونازيت، والزيركون، والروتايل، بالإضافة إلى بعض المعادن الثانوية مثل الذهب والثروايت، وتمثل معادل الالمانيت والروتايل مصدر مهم لأوكسيد التيتانيوم الذى يستخدم فى صناعة الاصباغ بينما يمثل معدن المونازيت مصدر مهم للعناصر الأرضية النادرة والمشعة وخصوصا عنصر الثاريوم، ولذا فإن فصل هذه المعادن من الرمال السوداء وتركيزها يمثل إضافة مهمة جدا للمواد الخام التي تخدم الصناعة المصرية.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".