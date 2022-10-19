شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم حلوان: مصنع الرمال السوداء إضافة مهمة لخدمة الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، أن الرمال السوداء المصرية تتواجد على طول الساحل الشمالى للبحر المتوسط، ما بين بحيرة البرادويل غربا وحتى العريش شرقا، موضحا أن رواسب الرمال المصرية السوداء تحتوى على العديد من المعادن الثقيلة والاستراتيجية التي تحتوى على عناصر فلذية ومشعة ونادرة، تخدم الصناعات الفلذية والنووية.

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تتواجد تلك المعادن بتركيزات اقتصادية ومن أمثلة تلك المعادن الالمنيت، الجارنت، والمونازيت، والزيركون، والروتايل، بالإضافة إلى بعض المعادن الثانوية مثل الذهب والثروايت، وتمثل معادل الالمانيت والروتايل مصدر مهم لأوكسيد التيتانيوم الذى يستخدم فى صناعة الاصباغ بينما يمثل معدن المونازيت مصدر مهم للعناصر الأرضية النادرة والمشعة وخصوصا عنصر الثاريوم، ولذا فإن فصل هذه المعادن من الرمال السوداء وتركيزها يمثل إضافة مهمة جدا للمواد الخام التي تخدم الصناعة المصرية.