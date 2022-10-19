شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تدعو لمشاركة نظرائها العرب للمنتدى العربى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها فى أن يكون لاجتماعات اليوم مردود إيجابي في إطار القضية الرئيسية التي يعاني منها العالم خاصة المجموعة العربية وهي مشكلة تغير المناخ، مؤكدة أهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تمت مناقشتها من خلال اللجنة الفنية للبيئة خلال اليومين الماضيين.

وشددت، خلال كلمتها أمام اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، على أهمية مشاركة الوزراء العرب في المنتدى العربي الأول للبيئة التي تستضيفها مصر لأول مرة، وذلك في إطار التحضيرات التي تجريها القاهرة لإستضافة قمة المناخ (cop27) بشرم الشيخ الشهر المقبل.