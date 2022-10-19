شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة توزيع أوراق بألوان مختلفة على السيارات فى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الداخلية ملابسات تداول منشورات ببعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إدارة المرور بتوزيع أوراق فارغة بألوان مختلفة على السيارات بمحيط منطقة القاهرة الجديدة، مع تسائلات بالتعليقات عن سبب ذلك.

بالفحص تبين قيام أحد المكاتب الاستشارية للنقل وطرق المرور T.H.T بإجراء دراسة عن الأثر المرورى لأحجام حركة السيارات بأحد الميادين بمدينة الرحاب والمحاور المؤدية إليه باستخدام تلك الكروت الملونة، وذلك تمهيداً لتركيب إشارات ضوئية بما يحقق السيولة المرورية وخدمة المواطنين، وأن دور الإدارة العامة لمرور القاهرة يقتصر على تيسير مهمة المكتب الاستشارى المشار إليه.